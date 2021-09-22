Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации

Кабинет министров Украины предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации, в том числе и от COVID-19.

Соответствующий законопроект правительство поддержало на заседании в среду.

Документ предлагает внедрить штрафы:

- 17-34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет за использование заведомо поддельных документов;

- 34-68 тыс. грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью от одного до трех лет за внесение заведомо ложных данных медработником в медицинскую документацию;

- 85-170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет за изготовление поддельных документов с целью сбыта.