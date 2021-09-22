Подоляк: У Шефира нет конфликтов с командой Зеленского, покушение на него – попытка эту команду запугать

У первого помощника президента Украины Сергея Шефира нет конфликтов с президентской командой, покушение на него является попыткой эту команду запугать, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я вижу реакцию определенных кругов, скажем так осколков русской пропаганды, которые начинают вбрасывать информацию о том, что есть какие-то расколы внутри команды … В эту игру начали играть наши оппоненты с ультрапатриотической стороны. Берут цитаты, что какие-то медиа когда-то писали, что есть конфликт между Шефиром и другими членами команды. Нет, этого вообще нет. Сергей Нахманович является активным членом команды. И никаких конфликтов, споров или чего-то другого, чтобы могло быть основанием для таких драматичных событий, точно нет", - заявил Подоляк на брифинге относительно покушения на Шефира.

По его словам, "покушение похоже на терристический акт, спланированное действие, которое ставило целью напугать команду президента и создать впечатление, что в стране существует неуправляемая ситуация".

Ранее Подоляк заявлял, что демонстративный обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.