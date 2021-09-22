События

14:52 22.09.2021

Водителя Шефира прооперировали после обстрела, его жизни ничего не угрожает - Монастырский

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Водителя Шефира прооперировали после обстрела, его жизни ничего не угрожает - Монастырский

Водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира после обстрела автомобиля прооперировали, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Только что прооперировали водителя, его жизни действительно ничего не угрожает. И отмечу, что он ещё до того, как поехать в больницу, успел указать следователям на место, откуда конкретно были совершены выстрелы, что дало возможность следователям оперативно проводить осмотр места события, необходимые следственные действия", - сказал Монастырский на брифинге в среду.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, был ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду утром правоохранителями начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Теги: #водитель #операция #шефир
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