Глава Нацполиции о версиях покушения: госдеятельность Шефира, давление на высшее руководство, дестабилизация в стране, в том числе при возможном участии иностранных спецслужб

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, в результате чего был ранен его водитель.

"С учетом получения предварительных данным три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины – это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран", - сказал Клименко на брифинге в Министерстве внутренних дел Украины в среду.

В свою очередь министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что целью было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины.

"Команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены", - сказал он.

В то же время Шефир на брифинге МВД заявил, что покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти в стране.