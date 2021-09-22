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14:47 22.09.2021

Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

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Шефир заявил, что покушение на него было для запугивания высшего эшелона власти

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти в стране.

"Все, что я могу сказать, это что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что Владимир Зеленский очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает. Дай бог, справимся со всеми этими вещами", - заявил Шефир на брифинге МВД относительно покушения на него.

Шефир опроверг версии покушения, услышанные им по телевизору и якобы связанные с конфликтами между ним и Зеленским. "Никаких конфликтов в команде нет. Все, что было до этого сказано, - это все фейки. У нас команда дружная, слаженная и идет вперед", - сказал он.

Он также поделился подробностями инцидента. "Ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель - молодец, поехал дальше. Мы ускорились немного. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД. Правоохранительные органы сработали оперативно … Водителя забрала скорая помощь … Ощущение не из приятных", - поделился впечатлениями первый помощник президента.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, близи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, был ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии агентству заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

По информации СМИ, водитель Шефира - Александр Григорьевич Иванько, 1963 г.р., проживающий в г.Коцюбинское Киевской области. Мужчина смог доехать до парковки и вызвать полицию. Сейчас он с тремя пулевыми ранениями находится в "Феофании". Ему делают операцию на ноге, состояние - средней тяжести.

Теги: #покушение #шефир #мнение
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