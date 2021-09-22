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13:58 22.09.2021

На выездное заседание фракции "Слуга народа" пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

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На выездное заседание фракции "Слуга народа" пригласят генпрокурора и главу СБУ – Корниенко

В выездном расширенном заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это будет большое выездное заседание нашей фракции по стратегическим вопросам...Также будем приглашать представителей силовых ведомств - генерального прокурора, главу СБУ для того, чтобы мы обязательно подняли те вопросы, которые волнуют людей", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Он напомнил, что в заседании примут участие глава государства, представители Офиса президента Украины и правительства.

По словам Корниенко, место, где именно будет проходить встреча, ещё не определено, однако "рассматриваются отели Трускавца".

Он подчеркнул, что в Трускавце вакцинировано против Covid-19 100% местных жителей. Корниенко также рассказал, что участники расширенного заседания фракции, не имеющие сертификатов вакцинации против Covid-19, будут сдавать ПЦР-тесты.

Как сообщалось, мероприятие пройдёт в конце следующей недели.

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Теги: #слуга_народа #заседание
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