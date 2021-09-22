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13:54 22.09.2021

Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на Шефира, после выступления на ГА ООН возвращается в Киев

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Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на Шефира, после выступления на ГА ООН возвращается в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на своего первого помощника Сергея Шефира, однако сразу после выступления в рамках 76-ой сессии Генеральной ассамблеии Организации Объединенных наций он возвращается в Киев.

"Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу (Киев – ИФ). Кто за этим стоит, скажу откровенно – не знаю. Пока что. Какие это силы, может быть, внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость", - заявил Зеленский в обращении, пребывая в Нью-Йорке, после покушения на своего первого помощника Сергея Шефира в Киеве.

По словам Зеленского, "ответ будет сильным". Он также добавил, что попытка покушения на Шефира "не влияет на силу всей президентской команды".

"На силу нашей команды это не влияет. На тот курс, который я выбрал со своей командой на изменения, на детинизацию нашей экономики, на борьбу с криминалитетом, с большими, влиятельными финансовыми группами это никак не влияет. Даже наоборот, потому что этот мандат, мандат на изменения нам дал народ Украины", - отметил президент.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, был ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду утром правоохранителями начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

 

Теги: #зеленский #шефир
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