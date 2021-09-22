Медики утверждают, что угрозы жизни водителя Шефира нет – прокурор

Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко сообщил, что пока проходит осмотр места происшествия и идут первоочередные следственные действия, правоохранители не могут озвучить версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, угрозы жизни его водителю, который был ранен, нет.

"В автомобиль из посадки было осуществлено около 18 выстрелов, в соответствии с осмотром, из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказал он на брифинге в среду днем.

По словам Хоменко, отрабатывается ряд версий. С учетом того, что продолжается просмотр места происшествия и идут оперативные действия, версии озвучить невозможно, поскольку это может навредить следствию.

"На месте происшествия работало руководство Офиса генерального прокурора, сейчас здесь руководство Киевской областной прокуратуры, ГУ Национальной полиции, руководство ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, которые принимают ряд координационных действий для раскрытия резонансного покушения на убийство", - подчеркнул руководитель прокуратуры.

По его словам, водитель самостоятельно доехал до места парковки и поставил автомобиль, откуда была вызвана "скорая помощь".

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, близи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что публичная реакция Зеленского на покушение на его первого помощника Шефира вскоре будет, исполнителю и заказчикам не избежать наказания.

По информации СМИ, водитель Шефира - Александр Григорьевич Иванько, 1963 г. р., проживающий в Коцюбинском (Киевская обл.). Он смог доехать до парковки и вызвать полицию. Сейчас с тремя пулевыми ранениями находится в клинической больнице "Феофания". Ему делают операцию на ноге, состояние - средней тяжести.