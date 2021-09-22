События

12:57 22.09.2021

В Австралии ожидают афтершоков после мощного землетрясения

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В Австралии ожидают афтершоков после мощного землетрясения

В Австралии ожидают афтершоков после редкого для континента землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло на юго-востоке страны в среду утром, сообщает The Australian.

"Приятно знать, что в отчетах, которые я получил, не идет речь о серьезных травмах и других подобных вещах", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Министр отметил, что это ранние отчеты, и он продолжает следить за ситуацией.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в стране в 9 утра по местному времени. Как рассказал геолог из университета Мельбурна Майк Сэндифорд, австралийцам стоит ожидать несколько сотен афтершоков, многие из которых будут ниже порога чувствительности человека.

Центр землетрясения находился в городе Мансфилд в штате Виктория, однако толчки ощущались в Сиднее и в столице страны Канберре. У нескольких зданий обрушились крыши и части конструкций.

По словам Сэндифорда, это землетрясение стало "крупнейшим событием на юго-востоке Австралии за долгое время".

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Теги: #землетрясение #австралия
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