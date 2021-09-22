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12:36 22.09.2021

Более 700 мостов требуют срочного ремонта, у 160 из них состояние приближено к аварийному - "Укравтодор"

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Более 700 мостов требуют срочного ремонта, у 160 из них состояние приближено к аварийному - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках Национальной программы восстановления мостов, стартовавшей в апреле 2020 года, подсчитало количество мостов, подлежащих ремонту.

Как сообщается на сайте "Укравтодора", сегодня обследовано 73% мостов на дорогах государственного значения и 25% - местного. По итогам обследования 53% всех искусственных сооружений не соответствуют нормативным требованиям.

Первоочередного ремонта требуют 710 мостов, состояние 160 из них приближено к аварийному.

"Некоторые из этих мостов находятся в критическом состоянии, поэтому их обновление является предметом национальной безопасности", - цитируется заместитель главы "Укравтодора", координатора Национальной программы восстановления мостов Андрея Ивко.

В 2021 году запланировано восстановить около 165 мостовых сооружений - финансирование программы составляет 4 млрд грн.

По данным "Укравтодора", сейчас на завершающем этапе ремонта находятся 138 объектов - это более 83% от запланированного объема.

Всего за 16 месяцев работы Национальной программы восстановления мостов восстановлено 296 искусственных сооружений.

"Важным достижением является завершение ряда объектов, строительство или ремонт которых были начаты много лет назад, но так и не доведены до завершения", - подчеркнули в "Укравтодоре".

В Госагентстве автодорог также отмечают, что, кроме непосредственно восстановления инфраструктуры, Национальная программа восстановления мостов имеет и сопутствующие эффекты, которые положительно влияют на экономику страны.

По предварительным расчетам Национальная программа добавляет почти 1% к росту ВВП за пять лет благодаря подрядам для украинских предпринимателей; создает 3,25 тыс. рабочих мест для мостовиков, 15,6 тыс. рабочих мест для смежных отраслей; генерирует 3,65 млрд грн ежегодно в нагрузку отечественной промышленности на добычу и производство материалов для восстановления мостов.

Теги: #укравтодор #ремонт #мосты
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