Покушение на Шефира - это "привет президенту", считает Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия расценивает покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира как предупреждение главе государства.

"Это какой-то привет нашей команде, в первую очередь президенту нашему", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Арахамия допустил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и уголовные авторитеты. По словам главы фракции, его вторая версия - российский след, а третья - финансово-промышленные группы, борьба с влиянием которых усилилась в последнее время.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook заявил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству сказал, что обстрел автомобиля Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду утром правоохранителями начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.