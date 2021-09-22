Публичная реакция Зеленского из-за покушения на Шефира будет скоро, исполнителю и заказчикам не избежать наказания – пресс-секретарь

Публичная реакция президента Украины Владимира Зеленского на покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира скоро будет, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США. Несмотря на ночь, Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет", - написал он в Facebook.

Пресс-секретарь добавил: "По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнителям покушения, а также заказчикам и их приспешникам не избежать наказания".

Кроме того, Никифоров подчеркнул, что курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и "никакие коварные действия на него не повлияют".

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству заявил, что обстрел автомобиля Шефира связан с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства Владимира Зеленского по снижению влияния олигархов на общественные процессы.

По факту покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в среду утром правоохранителями начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.