В Украине по-прежнему дождливо и холодно

В ближайшие сутки погоду в Украине по-прежнему будет определять холодная и влажная воздушная масса, на территории страны, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в четверг местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 сентября самая высокая температура днем была 28,4° в 2015г., самая низкая ночью -1,5° в 1881г.

В пятницу, 24 сентября. дожди, лишь ночью в южной и восточной части без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в восточных, юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 9-14° тепла, на Закарпатье и в южной части 12-17°.

В Карпатах – дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу дождь. Ветер юго-западный с переходом северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.