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12:10 22.09.2021

Шефир в результате покушения не пострадал, находится в безопасном месте - Арахамия

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Шефир в результате покушения не пострадал, находится в безопасном месте - Арахамия

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир в результате совершенного на него покушения не пострадал, находится в безопасном месте, хотя и шокирован, утверждает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Где-то 20 минут назад я разговаривал с господином Шефиром.... Он ехал на работу, он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% - с водителем.... Водитель получил три огнестрельных ранения и госпитализирован. Сам Сергей цел... все нормально. Живой, здоровый. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место", - рассказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам главы фракции, Шефир находится в состоянии шока. "Он в состоянии шока, ... он трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", - сообщил Арахамия.

Народный депутат также отметил, что на дороге, на которой было совершено нападение, много видеокамер и "в ближайшее время будет много видео с места события".

Теги: #шефир #арахамия
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