МККК направил в ОРДЛО более 37 тонн гуманитарного груза

Международный комитет Красного Креста (МККК) в среду направил на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей 37,2 тонны гуманитарного груза, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"22 сентября 2021 года на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 37,2 тонны", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Груз передан от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

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