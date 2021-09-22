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10:40 22.09.2021

МККК направил в ОРДЛО более 37 тонн гуманитарного груза

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МККК направил в ОРДЛО более 37 тонн гуманитарного груза

Международный комитет Красного Креста (МККК) в среду направил на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей 37,2 тонны гуманитарного груза, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"22 сентября 2021 года на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины тремя грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 37,2 тонны", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Груз передан от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Грузовики переправили "гуманитарку" через КПВВ "Новотроицкое".

Теги: #мккк #ордло #гумпомощь
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