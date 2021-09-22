Отец "пермского стрелка" воевал на Донбассе - СМИ

Отец Тимура Бекмансурова, который 20 сентября убил по меньшей мере шесть человек в Пермском госуниверситете в России, зарабатывал на жизнь наемничеством и воевал на Донбассе, сообщают российские СМИ.

Информагентство Znak из Екатеринбурга со ссылкой на соседа семьи Бекмансурова пишет, что "отец на жизнь зарабатывает войной".

"Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской (войны – ИФ) наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", - рассказал сосед.. По его словам, Тимур с детства видел оружие: "Несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять".

38 тыс. рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел в университет, продолжил собеседник, дали ему летом "собственные родители". "Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", - добавил собеседник.

Бывшие ученики школы, с которыми пообщался журналист в подъезде Бекмансурова, говорили, что сюда он переехал "пару лет назад из Татарстана" и сразу же стал удивлять всех странным поведением: "Когда ему ставили тройки, он учителям каждый раз говорил, что убьет их", - сказал один из собеседников.

По информации Znak, к кампусу Пермского госуниверситета 18-летний Бекмансуров приехал на такси около 11:20. Стрелять он начал еще на улице, на подходе к корпусу № 8, где располагаются геологический и географический факультеты вуза. Одним из первых погиб охранник, пытавшийся остановить стрелка на входе. Потом Бекмансуров стрелял еще и еще — пока не подстрелили его самого и не увезли в реанимацию.