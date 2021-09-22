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09:44 22.09.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 229,5 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 229,5 млн

Число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составляет 229 млн 539 тыс. 517, говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, имеющих отношение к COVID-19, достигло 4 млн 708 тыс. 249 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 42 млн 410 тыс. 677 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 678 тыс. 420. В то же время в США выздоровели более 32,8 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 531 тыс. 498. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 445 тыс. 768 человек, количество выздоровевших превысило 32,7 млн.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 247 тыс. 094 заболевших. Скончались 591 тыс. 440 человек, выздоровели более 20,2 млн.

За время пандемии в мире было распределено 5 млрд 964 млн 852 тыс. 738 доз вакцин против коронавируса.

В свою очередь, по данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 605,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 90 человек, в Индии - 319, Бразилии - 2 тыс. 759.

Теги: #covid_19 #мир
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