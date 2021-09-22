Зеленский призвал генсека ООН Гутерриша поддержать "Крымскую платформу"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в рамках участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укрепления ее роли в преодолении глобальных вызовов.

«Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия», - отметил Зеленский.

Президент передал Гутерришу список почти 450 украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил генсека ООН содействовать в освобождении заключенных.

Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуации безопасности на Донбассе.

«Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются», - сообщил Зеленский.

Он рассказал генсеку ООН об итогах саммита Крымской платформы и отметил, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку работы этой инициативы со стороны Организации.

«Достижение конечной цели Крымской платформы - возвращение Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН. Считаю, что будет способствовать выполнению решений Крымской платформы является обязанностью Организации », - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также проинформировал Гутерриша о саммите первых леди и джентльменов, который состоялся в августе в Киеве.

Глава государства отметил весомую роль генерального секретаря в обеспечении эффективной координации в ООН имплементации двух важных для Украины резолюций Генассамблеи по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова.

Собеседники также обсудили участие Украины в операциях ООН по поддержанию мира.

«Важно, что более 300 украинских «голубых касок» выполняют задачи в шести операциях ООН по поддержанию мира. Украина будет продолжать вносить вклад в общее дело укрепления международного мира и безопасности », - подчеркнул президент.

Зеленский положительно отметил вхождение Украины в десятку стран - крупнейших поставщиков товаров и услуг для нужд Секретариата ООН.

«Мы готовы наращивать наше участие в поставке товаров и услуг, в том числе для операций по поддержанию мира, в ИТ-сфере и поставках продовольствия. Многие украинские компании способны поставлять качественные товары и услуги по конкурентоспособным ценам », - сказал глава государства.

Зеленский пригласил Гутерриша посетить с визитом в Украину.