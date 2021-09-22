В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 100 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 116 005 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"116 005 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 21 сентября 2021. Одну дозу получили 68 502 человека, полностью иммунизированы – 47 503 человека", – сказано в сообщении утром в среду.

Отмечается, что в течение суток работала 841 мобильная бригада, 2 878 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 11 681 589 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.