События

07:38 22.09.2021

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано

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С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в среду утром.

"В течение текущих суток, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - указано в сводке.

При этом, за прошедшие сутки, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещеное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм. В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия. У Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

Отмечается, что потерь среди украинских защитников нет.

Теги: #оос #сводка
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