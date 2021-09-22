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07:28 22.09.2021

Турция не признает вхождение Крыма в состав России - Эрдоган

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Турция не признает вхождение Крыма в состав России - Эрдоган

Анкара выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ, заявил во вторник в выступлении перед Генассамблеей ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал он.

Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы.

Теги: #крым #позиция #турция #эрдоган
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