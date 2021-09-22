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07:15 22.09.2021

В Украине впервые провели трансплантацию легких мужчине и трансплантацию сердца ребенку

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В Украине впервые провели трансплантацию легких мужчине и трансплантацию сердца ребенку

Первая в Украине трансплантация легких мужчине и первая трансплантация сердца ребенку, сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук в Facebook.

"За один день мы во Львове выполнили две уникальные для нашей страны операции. Мы долго готовились, чтобы воплотить это в жизнь. И, без преувеличения, на эти события вся Украина ждала много лет", - написал Самчук.

Донором стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие дала его жена.

Легкие получил 56-летний львовянин. Он более десяти лет имел хроническую болезнь легких. Без нового органа он прожил бы не более нескольких месяцев.

Сердце пересадили 13-летнему парню из Волыни из села Зарудцы. Последний месяц ребенок был в реанимации. Состояние парня было критическим и счет шел на дни.

Кроме этого врачи также трансплантировали две почки и печень - с сердцем и легкими это пять органов за один день.

Теги: #трансплантация #операции
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