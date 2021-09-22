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05:52 22.09.2021

Великобритания и США продолжат подходить к отношениям с Россией и Китаем на основе общих ценностей

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Великобритания и США продолжат подходить к отношениям с Россией и Китаем на основе общих ценностей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе встречи в Белом доме подтвердили, что решать международные вопросы, в том числе в отношении России и Китая, будут, руководствуясь общими ценностями, сообщает канцелярия британского премьера.

"Премьер-министр и президент также обсудили ряд международных вопросов, включая Китай и Россию. Они договорились, что Великобритания и США продолжат подходить к этим вопросам, руководствуясь нашими общими ценностями, и премьер-министр с нетерпением ожидает президентского саммита по вопросам демократии, который поможет активизировать международные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи два лидера согласились с тем, что новый альянс AUKUS является "четким выражением общих ценностей и подхода Великобритании и Америки к миру".

"Они подчеркнули важную роль, которую альянс будет играть в содействии миру и стабильности во всем мире...", - говорится в сообщении.

Кроме того, Джонсон и Байден затронули тему вывода войск НАТО из Афганистана.

"Премьер-министр и президент Байден согласились с тем, что лучшим способом почтить память всех тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы сделать Афганистан лучше, будет использование всех имеющихся в нашем распоряжении дипломатических и гуманитарных инструментов для предотвращения гуманитарного кризиса и сохранения достижений, достигнутых в Афганистане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон и Байден заявили, что "любое международное признание движения "Талибан" должно координироваться и зависеть от соблюдения группой прав человека".

Джонсон и Байден также обсудили вопросы торговли между двумя странами, изменения климата и необходимость расширения международного доступа к вакцинам против COVID-19.

"Они отметили, что успех внедрения вакцин в Великобритании и Америке сыграл важную роль в возобновлении поездок между Великобританией и США. Премьер-министр приветствовал заявление США о том, что они разрешат гражданам Великобритании, прошедшим двойную вакцинацию, въезжать в страну с ноября, что позволит семьям и друзьям воссоединиться и поможет стимулировать нашу экономику", - сообщили в канцелярии британского премьера.

 

Теги: #великобритания #сша #россия #китай
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