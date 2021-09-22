События

03:44 22.09.2021

Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН

2 мин читать
Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" попросило предоставить ему возможность выступить на Генассамблее (ГА) ООН, сообщает Associated Press.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от назначенного талибами Амира Хана Муттаки "с просьбой принять участие" в дебатах на высоком уровне, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что письмо было отправлено за день до начала сессии 20 сентября, а Муттаки был указан в нем как "министр иностранных дел".

В письме Муттаки заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и что страны по всему миру "больше не признают его президентом".

В связи с этим, указывалось в письме, назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай "больше не представляет" страну в ООН. Талибы назначили своего постоянного представителя при ООН Сухайля Шахина.

В письме не уточнялось, хочет ли Муттаки поехать в Нью-Йорк, чтобы выступить лично, или талибы представят записанное видеообращение.

Представитель генсека ООН также сообщил, что Гутерриш получил отдельное письмо от Исакзайя от 15 сентября, содержащее список делегации Афганистана для участия в сессии.

В этом письме Исакзай был указан в качестве постоянного представителя Афганистана, отметил Дюжаррик.

"Эти два сообщения были направлены секретариатом после консультаций с канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи членам комитета по проверке полномочий 76-й сессии Генеральной Ассамблеи", - сказал он.

"До сих пор не было запланировано ни одного заседания комитета по проверке полномочий", - сказал заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Тем временем агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник уточнило, что в прошлом комитет воздерживался от принятия решения и вместо этого передавал его на голосование Генеральной Ассамблеи.

Теги: #речь #талибы #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:45 21.09.2021
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

18:33 21.09.2021
Слуцкому пока не дали визу США для поездки на ГА ООН

Слуцкому пока не дали визу США для поездки на ГА ООН

17:42 21.09.2021
Зеленский: О поставках США Украине систем ПРО "Железный купол" говорить еще рано

Зеленский: О поставках США Украине систем ПРО "Железный купол" говорить еще рано

17:38 21.09.2021
Байден в ООН призывает выработать общие правила поведения в киберпространстве

Байден в ООН призывает выработать общие правила поведения в киберпространстве

17:31 21.09.2021
США должны только в крайних случаях решать проблемы в мире, используя вооруженные силы - Байден

США должны только в крайних случаях решать проблемы в мире, используя вооруженные силы - Байден

07:07 21.09.2021
Зеленский: Генассамблея ООН – одна из площадок, где Украина может найти решение по Донбассу и Крыму

Зеленский: Генассамблея ООН – одна из площадок, где Украина может найти решение по Донбассу и Крыму

04:47 21.09.2021
Байден и Гутерриш отметили важность совместной работы для борьбы с COVID-19 и предотвращения конфликтов

Байден и Гутерриш отметили важность совместной работы для борьбы с COVID-19 и предотвращения конфликтов

17:21 20.09.2021
Всемирный конгресс украинцев обратился к верховному комиссару ООН из-за преследований украинцев в РФ

Всемирный конгресс украинцев обратился к верховному комиссару ООН из-за преследований украинцев в РФ

01:59 20.09.2021
Дуда и Зеленский встретятся 21 сентября в США в ходе 76-й сессии Генасамблеи ООН

Дуда и Зеленский встретятся 21 сентября в США в ходе 76-й сессии Генасамблеи ООН

23:08 18.09.2021
Делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавил Кулеба

Делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавил Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча Зеленского с депутатами "Слуг народа" будет фундаментальной – пресс-секретарь президента

Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН

По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра ожидается визит в Киев президентов Израиля, Германии и Албании

Зеленский: О поставках США Украине систем ПРО "Железный купол" говорить еще рано

На Донбассе с начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Псевдозаму мэра Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

ЕС считает вакцины основным средством против пандемии, но также закупает препараты для лечения COVID-19

Полицейский, обещавший за взятку помочь избежать уголовной ответственности фигуранту дела об убийстве, предстанет перед судом

Отмена санкций в отношении Тегерана должна стать итогом переговоров по иранскому атому - президент Ирана

Из-за вступления в AUKUS Австралия может получить подлодки на десятилетие позже - в 2040 году, считают в Париже

В Нью-Йорке Зеленский встретился с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами

Экологи ФРГ намерены через суд добиться отказа BMW и Mercedes от двигателей внутреннего сгорания

"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших ж/д путей

Зеленский в США встретился с главой Еврокомиссии, подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности

В Запорожской области в течение суток произошло два взрыва газа в частных домах, есть пострадавшие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА