Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" попросило предоставить ему возможность выступить на Генассамблее (ГА) ООН, сообщает Associated Press.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от назначенного талибами Амира Хана Муттаки "с просьбой принять участие" в дебатах на высоком уровне, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что письмо было отправлено за день до начала сессии 20 сентября, а Муттаки был указан в нем как "министр иностранных дел".

В письме Муттаки заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и что страны по всему миру "больше не признают его президентом".

В связи с этим, указывалось в письме, назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай "больше не представляет" страну в ООН. Талибы назначили своего постоянного представителя при ООН Сухайля Шахина.

В письме не уточнялось, хочет ли Муттаки поехать в Нью-Йорк, чтобы выступить лично, или талибы представят записанное видеообращение.

Представитель генсека ООН также сообщил, что Гутерриш получил отдельное письмо от Исакзайя от 15 сентября, содержащее список делегации Афганистана для участия в сессии.

В этом письме Исакзай был указан в качестве постоянного представителя Афганистана, отметил Дюжаррик.

"Эти два сообщения были направлены секретариатом после консультаций с канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи членам комитета по проверке полномочий 76-й сессии Генеральной Ассамблеи", - сказал он.

"До сих пор не было запланировано ни одного заседания комитета по проверке полномочий", - сказал заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Тем временем агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник уточнило, что в прошлом комитет воздерживался от принятия решения и вместо этого передавал его на голосование Генеральной Ассамблеи.