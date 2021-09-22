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02:33 22.09.2021

ЕС считает вакцины основным средством против пандемии, но также закупает препараты для лечения COVID-19

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ЕС считает вакцины основным средством против пандемии, но также закупает препараты для лечения COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) подписала во вторник рамочный контракт с фармацевтической компанией Eli Lilly на поставку препарата для лечения пациентов с COVID-19 с помощью моноклональных антител.

"Вакцины не могут быть единственным ответом на COVID-19. Люди заражаются и болеют. Необходимо продолжать работу по профилактике с помощью вакцин и в то же время обеспечить возможность лечения терапевтическими средствами", - заявила в этой связи комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис.

Она отметила, что более 73% взрослого населения ЕС уже полностью вакцинированы, и этот показатель будет продолжать расти. Хотя вакцинация остается самым сильным средством как против вируса, так и его вариантов, терапевтические средства играют решающую роль в ответе на COVID-19. Они помогают спасать жизни, ускоряют восстановление, сокращают время госпитализации и, в конечном итоге, облегчают бремя систем здравоохранения.

Это третий контракт в рамках коллективной закупки лечебных препаратов против ковида, заключенный Брюсселем от имени стран ЕС. Под закупкой подписались 18 государств-членов союза. Контракт предусматривает поставку комплектов на 220 тысяч процедур. В настоящее время лекарство проходит сертификацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), говорится в коммюнике ЕК.

 

Теги: #ес #ковид #препараты
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