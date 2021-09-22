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00:23 22.09.2021

Отмена санкций в отношении Тегерана должна стать итогом переговоров по иранскому атому - президент Ирана

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Отмена санкций в отношении Тегерана должна стать итогом переговоров по иранскому атому - президент Ирана

Тегеран желает вести такие переговоры по вопросу своей ядерной программы, которые привели бы к полной отмене антииранских санкций, заявил во вторник президент Ирана Ибрахим Раиси.

"Исламская Республика Иран считает полезными такие переговоры в ядерной сфере, финальным результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций", - сказал он в выступлении на Генассамблее ООН.

Он подчеркнул, что хотя 15 докладов МАГАТЭ свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США в свою очередь не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана.

При этом, отметил президент, США вводили и новые санкции против Ирана. Однако кампания давления Вашингтона на Тегеран, по словам Раиси, провалилась, что осознают даже в самих США.

"И мы не доверяем обещаниям, которые делала администрация США", - также сказал он.

Он напомнил, что Иран не добивается создания ядерного оружия, и подобным вооружениям нет места в иранской оборонной доктрине и политике сдерживания. Раиси добавил, что подобный подход основан на религиозном декрете верховного лидера Ирана.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и остальные участники СВПД, при непрямом участии США, провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица ранее заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

Теги: #президент #переговоры #иран #атом
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