22 сентября: Какой сегодня праздник

22 сентября в Украине отмечают День партизанской славы, в мире - экологические праздники – День без автомобиля, День защиты слонов и День носорога. Также сегодня День хоббита, День бизнес-вумен, День Лады, языческий праздник Мабон, день осеннего равноденствия, а у православных - День памяти праведных богоотцов Иоакима и Анны. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы и запреты этого дня.

День партизанской славы Украины установлен в 2001 году Указом Президента, в честь 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Великой Отечественной войны, и отмечается как дань всенародного уважения к тем, кто в суровое военное время боролся с фашистами в глубоком тылу врага, не жалея ни сил, ни самой жизни.

Сегодня, 22 сентября, в мире отмечают День осеннего равноденствия, а верующие чтят память святых и праведных богоотцов Иоахима и Анны.

В народе Анну и Иоахима считают покровителями рожениц и бездетных, ведь они сами довольно долго не могли зачать ребенка, и произошло это, когда они были в преклонном возрасте. Тогда Иоахим ушел в пустыню для молитвы, где ему явился ангел, который сообщил, что у них родится дочь. Спустя девять месяцев после этого события Анна родила дочь. Супруги пообещали, что посвятят дочь Богу, а потому отдали Марию в храм Иерусалима, где она находилась до своего совершеннолетия.

Также 22 сентября во многих городах мира проводится Всемирный день без автомобиля. В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на сутки отказаться от использования частного транспортного средства в пользу общественного транспорта, езды на велосипеде или ходьбы.

Всемирный день защиты слонов был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных. У кого-то данный факт может вызвать изумление, но, увы, сегодня и такие толстокожие гиганты нуждаются в защите.

Традиции:

В этот день чествовали солнце и просили его "накопить сил и прогнать подступающую к воротам темень". В прошлые времена пары, которые недавно поженились, угощали 22 сентября свою родню. К молодоженам сходились знакомые и родственники "молодых посетить, посмотреть на их житье-бытье, уму-разуму научить".

Молодая хозяйка пекла пироги, которыми угощала всех своих родственников. Считалось, что это обеспечит крепкое здоровье и благополучие как молодой семье, так и их близким. Также готовили сытный обед, после которого женщина демонстрировала гостям все свое хозяйство. Ее муж гостей водил на двор, показывал им в сараях зимнюю и летнюю упряжь, в кладовых рожь, а в саду наливал пиво из бочки. По обычаю, гости должны были хвалить хозяев и давать им дельные советы.

Жители сел в этот день заготавливали дрова. Летом и в начале месяца времени на это не хватало, потому что нужно было собирать урожай и осуществлять другие сельскохозяйственные работы. Но так как холода уже приближались, люди старались как можно больше наделать дров и сложить их в сарае. Зимой же обычно заготавливали дрова на следующий год. За лето они успевали хорошо высохнуть. Плохо высушенная древесина плохо разгорается, коптит и не дает нужного количества тепла.

Крестьяне на мельницах, домашних круподерках и крупорушках начинали обдирать просо, овес и ячмень, мололи пшеницу на крупу.

Приметы:

Много паутины – к морозной зиме.

Снег, выпавший сегодня, обещает плохой урожай в следующем году.

Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Много шелухи на луке – зима будет холодной.

Листья из вишни еще не опали – к теплой погоде.

Именины: Яким, Анна, Иосиф, Никита, Северин, Фома