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22:05 21.09.2021

"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших ж/д путей

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"Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших ж/д путей

АО "Укрзализныця" завершила работы по восстановлению просевших железнодорожных путей на участке Новоселица - Мамалыга.

Как отмечается в сообщении в Телеграм-канале компании, поезд №118 "Черновцы – Чернигов" сегодня будет курсировать по привычному маршруту.

Для безопасности пассажиров поезда сначала будут курсировать на участке Новоселица - Мамалыга с ограниченной скоростью - 25 км/ч.

Как сообщалось, в воскресенье, 19 сентября, в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Ликвидировать последствия провала удалось за двое суток.

Теги: #укрзализныця #уз
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