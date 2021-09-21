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22:02 21.09.2021

Зеленский в США встретился с главой Еврокомиссии, подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности

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Зеленский в США встретился с главой Еврокомиссии, подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке подчеркнул важность стратегического диалога касательно энергетической безопасности.

"Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", - написал Зеленский в Twitter.

Зеленский также обсудил с президентом Европейской комиссии приоритеты в отношениях Украины с Евросоюзом в контексте подготовки к 23-му Саммита Украина – ЕС, сообщила пресс-служба украинского президента во вторник вечером.

Зеленский и президент Еврокомиссии скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммита Украина - ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября этого года в Киеве. Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС - среди ключевых приоритетов нашего государства.

Как сообщается, президент Украины также проинформировал Урсулу фон дер Ляйен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов.

Зеленский поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

Урсула фон дер Ляйен отметила особую мужество украинского народа в борьбе за независимость и демократию.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил собеседницу за недавнее решение Европейской комиссии о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 600 млн евро.

Президент Еврокомиссии отметила существенный прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава Украины подчеркнул, что проект "Северный поток–2" является прежде всего вызовам для европейского региона.

Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку – 2", а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили результаты саммита первых леди и джентльменов, который состоялся в Киеве, а также вопрос присоединения к декларации саммита.

Как сообщалось, вечером 20 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодные дебаты продлятся до 27 сентября.

Выступление Зеленского на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.

Теги: #сша #зеленский #ес #встреча
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