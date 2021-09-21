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21:17 21.09.2021

Встреча Зеленского с депутатами "Слуг народа" будет фундаментальной – пресс-секретарь президента

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Встреча Зеленского с депутатами "Слуг народа" будет фундаментальной – пресс-секретарь президента

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами партии "Слуга народа", запланированная на следующую неделю, будет фундаментальной, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"На ближайшую непленарную неделю запланирована многодневная фундаментальная встреча президента Владимира Зеленского с партией. Скорее всего, в том же формате, что и была", - заявил Никифоров агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Предыдущая встреча Зеленского с депутатами партии "Слуга народа" с целью проведения интенсивного курса Киевской школы экономики проходила с 29 июля по 4 августа 2019 года в трускавецком отеле "Rixos Prykarpattya".

Как накануне сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, президент Украины в конце следующей недели соберет депутатов из фракции "Слуга народа" и представителей всех ветвей власти на большое рабочее совещание, отметив, что это не будет партийным съездом и обучением народных депутатов. Среди тем совещания обсуждение достижений за прошедшие два года, стратегии власти на следующий год, план законопроектных работ. К участию в мероприятии будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест.

Теги: #зеленский #фракция #никифоров
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