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18:17 21.09.2021

По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра ожидается визит в Киев президентов Израиля, Германии и Албании

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По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра ожидается визит в Киев президентов Израиля, Германии и Албании

По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра 6 октября ожидается визит в Украину президентов Израиля, Германии и Албании, сообщает пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Согласно размещенному на сайте Центра анонсу, в среду, 6 октября, утром планируется завтрак лидеров международных еврейских организаций с членами наблюдательного совета Мемориального центра в Hyatt Regency, после чего в 11:00 состоится их пресс-конференция.

В 14:00, согласно программе, состоится ланч президента Израиля Ицхака Герцога в отеле InterContinental Kyiv.

Вечером, в 17:00, как ожидается, пройдет официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и открытие мемориального объекта "Хрустальная стена плача" художницы и автора Марины Абрамович.

Участие в мероприятии также примут президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Израиля Ицхак Герцог и президент Албании Илир Мета.

Также в 21:00 в этот день пройдет официальный прием с участием президента Украины и глав иностранных государств.

Как сообщают организаторы, мемориальные мероприятия начнутся в Киеве 27 сентября.

Теги: #годовщина #бабий_яр #визит
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