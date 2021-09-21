Зеленский: О поставках США Украине систем ПРО "Железный купол" говорить еще рано

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время еще рано говорить о возможности поставок США Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны "Железный купол".

"Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали, и можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины - ракетной программы. Я имею в виду, по "Железному куполу" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу "Дом", пребывая в Нью-Йорке.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента США Джен Псаки 15 сентября не подтвердила поставку системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол" Украине по причине необходимости уточнения информации о передаче указанного вооружения Украине со своей командой.

Ранее сообщалось со ссылкой на Politico, что некоторые члены Конгресса США включили в проект оборонного бюджета США на 2022 год поправку, которая создаст давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи "Железный купол" (Iron Dome), которая в настоящее время используется армией США.

Отмечается, что в версии законопроекта об обороне на 2022 финансовый год комитета Палаты представителей США не указывается какая-либо конкретная система вооружений, которую планируют передать Украине.