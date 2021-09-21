На Донбассе с начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение суток, 21 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из них 1 обстрел с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов", - сказано в сообщении в Facebook.

Также в направлении населенного пункта Шумы противник совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в штабе.

Потерь среди украинских защитников нет.