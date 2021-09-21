США должны только в крайних случаях решать проблемы в мире, используя вооруженные силы - Байден

Власти США должны использовать вооруженные силы на мировой арене только в крайних случаях: когда других вариантов уже нет, заявил во вторник американский президент Джо Байден.

"США должны прибегать к вооруженным силам в крайних случаях: армия должна быть последним, а не первым инструментом для решения проблем", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН.

Байден подчеркнул, что далеко не все проблемы в мире можно решить при помощи силы.

"Бомбы и пули не спасут на от COVID-19 и от его будущих штаммов", - заявил президент.

Человечество достигло поворотного момента в своей истории: ему предстоит решить ряд ключевых проблем, заявил Байден.

"Мы достигли поворотного момента в истории", - сказал он.

Среди проблем, которые требуют решения, Байден упомянул "завершение пандемии", решение кризиса с климатом, ликвидацию киберугроз, борьбу против терроризма, предотвращение конфликтов.

"Нам нужно работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было" - сказал президент США.