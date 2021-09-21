Из-за матча между "Динамо" и "Шахтером" в среду вечером возможны ограничения работы трех станций киевского метро

В среду вечером возможно ограничение работы трех станций метро в Киеве из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Завтра, 22 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 21:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.