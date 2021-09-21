Всего 14% украинцев считают, что законопроект об олигархах улучшит ситуацию в Украине – опрос соцслужбы "Градус"

Только 14% украинцев считают, что законопроект об олигархах улучшит политическую и экономическую ситуацию в Украине, свидетельствуют данные исследования, обнародованные социологической службой "Градус".

По данным опроса, в частности, 5,5% респондентов считают, что законопроект позволит снизить уровень коррупции в стране, еще 5,4% допускают улучшение уровня жизни и 4,4% - улучшения состояния экономики.

В свою очередь 27,6% опрошенных уверены, что закон об олигархах носит декларативный характер и не приведет к обещанным результатам. 14,7% полагают, что результатом принятия такого закона станет перераспределение ресурсов и появление новых олигархов, 9,5% - что власть получит инструмент влияния на крупный бизнес.

Лишь 27,2% опрошенных верят, что закон об олигархах позволит в той или иной степени уменьшить влияние олигархов на политику. Не согласны с таким утверждением 40,1%. Затруднились ответить 32,3%.

Опрос осуществлялся 20 сентября, опрошено 1 тыс. респондентов. Выборка отражает структуру населения городов Украины с количеством жителей свыше 50 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

Соцслужба "Градус" напомнила, что Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как "законопроект об олигархах". Законопроект поддержали 275 депутатов.

Четыре из пяти парламентских фракций считают, что законопроект об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничение свободы слова и к политическому преследования оппонентов действующей властью.

Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, законопроект нарушает Конституцию Украины. Спикер Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 "об олигархах" на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).