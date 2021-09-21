События

16:06 21.09.2021

В выходные в Карпатах станет намного теплее

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В выходные в Карпатах станет намного теплее

Арктическая масса принесла ощутимый холод в Украину, в воздухе много влаги, солнце если и выглядывает, то светит под меньшим углом, регулярно образуются низкие облака. Карпаты в полной мере ощутили по-зимнему холодные дни. Как раз в это время наступает астрономическая осень, 22 сентября, в 22.21 по Киевскому времени. А на высокогорье Карпат – почти зима, ночью зафиксирована температура до -6 °С. По прогнозу Sinoptik.ua в среду ожидается снег с дождем. Для путешественников, которые хотят устроить себе антистрессовую программу, Карпаты при любой погоде подойдут идеально. Лес, грибы, баня, кристальной чистоты воздух – что еще нужно туристу? И для любителей рафтинга погода пока еще очень подходящая, можно получить хорошую порцию адреналина.

Если в ближайшие дни в Карпатах будет дождливо и пасмурно, то к выходным распогодится, местами ожидается даже до +20 °С. Каждый может подготовить для себя туристическую поездку-антистресс в горы на выходные, только погоду нужно обязательно промониторить заранее, ведь погода в горах отличается мгновенными переменами.

В Ивано-Франковской области, как и везде по Украине, ожидается смена атмосферных процессов, холодный воздух вытесняется, к выходным потеплеет. В горах туманы, прохладная погода. 24 сентября может быть усиление юго-западного и западного порывистого ветра.

В Буковеле погода на этой неделе будет меняться несколько раз в течение дня, то солнце, то дождь. Холодно, днем +5…+9 °С, ночью +1…+4 °С. В выходные потеплеет, +16 °С. В среду и в пятницу пройдут дожди.

В Ворохте в среду, 22 сентября, ожидается снег с дождем, дневная температура до +5 °С, ночью 0…+1 °С. Суббота обещает быть ясной, днем до +11 °С. В воскресенье переменная облачность, воздух прогреется до +14 °С.

Закарпатье

В Сваляве на этой неделе дневная температура будет постепенно повышаться: в среду +8 °С, в четверг +11 °С, в пятницу +16 °С, на выходных потеплеет до +20 °С. Солнце по-настоящему пригреет только в выходные. В среду и в пятницу ожидаются дожди.

В Рахове самая низкая дневная температура на этой неделе – в среду, +5 °С; самая высокая – в воскресенье, +14 °С. Дожди пройдут 22 и 24 сентября.

Львовская область 

В Сколе осадки к пятнице прекратятся. Суббота ожидается солнечной, днем до +14 °С. В воскресенье солнца мало, но температура воздуха будет до +16 °С.

В Турке, небольшом местечке, расположенном на левом берегу реки Стрый между горами Шименка, Кичера, Венец и Осовня, погода в ближайшие дни будет периодически дождливой, прохладной, +8…+11 °С. В выходные потеплеет до +18 °С.

Теги: #синоптик #карпаты #погода
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