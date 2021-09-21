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14:06 21.09.2021

Минкульт не заключил охранный договор на Гостиный двор в Киеве – КГГА

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Минкульт не заключил охранный договор на Гостиный двор в Киеве – КГГА

Министерство культуры и информационной политики не заключило охранный договор на Гостиный двор и не принимает меры для защиты объекта от разрушения, считает Киевская горгосадминистрация.

"По инициативе Минкульта и вопреки предварительным договоренностям с руководством города объект передан на баланс национального заповедника "София Киевская". Новый балансодержатель не принимает никаких мер по восстановлению и даже для сохранения объекта. Уполномоченный орган до сих пор не заключил охранный договор на объект", – цитируется в пресс-релизе заместитель главы КГГА Владимир Прокопив.

Он подчеркнул необходимость разработать план сохранения Гостиного двора в преддверии холодов.

Ранее Минкульт сообщал, что на фасад здания Гостиного двора натянута защитная сетка, проводится техническое обследование объекта, после которого будет проведена экспертиза для противоаварийных работ. При этом здание охраняется силами Национальной полиции.

Как сообщалось, Фонд госимущества в июне-2021 передал Гостиный двор в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Теги: #гостинный_двор #кгга #минкультуры
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