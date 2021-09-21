События

13:36 21.09.2021

СБУ ликвидировала группу, подделывавшую COVID-сертификаты для выезда украинцев за рубеж

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Служба безопасности Украины разоблачила в Черновицкой области преступную группу, наладившую противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных документов, необходимых для беспрепятственного пересечения границы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба СБУ, группу организовали три жителя Черновцов весной текущего года. Клиентов искали через перевозчиков.

"Дельцы подделывали справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договоры с иностранными работодателями. Для находящихся в Украине иностранцев у злоумышленников также был набор услуг: изготавливали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, страховые полисы. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, стоимость услуг составляла от 200 грн за поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для выезда за границу. Противоправная деятельность приносила злоумышленникам до полумиллиона гривень дохода в месяц.

В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

 

Теги: #коронавирус #сбу #преступники #сертификаты
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