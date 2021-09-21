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13:31 21.09.2021

Прокуратура в Великобритании обвинила третьего россиянина в причастности к покушению на Скрипаля – СМИ

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Прокуратура в Великобритании обвинила третьего россиянина в причастности к покушению на Скрипаля – СМИ

Британская прокуратура во вторник выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, сообщает The Independent.

"Великобритания выдвинула обвинения третьему сотруднику российских спецслужб в рамках проведенного в 2018 году нападения на Сергея Скрипаля с применением вещества "новичок", - пишет газета.

Она поясняет, что речь идет о Денисе Сергееве, который, по версии Лондона прибыл в Великобританию по документам на Сергея Федотова. Британские следователи считают, что Сергеев координировал действия двух других человек, предположительно, применивших "новичок" против Скрипаля.

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Медики сумели спасти им жизнь. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

В дальнейшем Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура обвинили двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "новичок". В их отношении выданы национальный и международный ордеры на арест. Следы "новичка" полиция обнаружила в гостиничном номере, где они останавливались.

Сами Петров и Боширов в одном из интервью эти обвинения отвергли, заявив, что посещали Солсбери в марте с туристическими целями. СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.

Теги: #рф #великобритания #скрипали #обвинение #отравление
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