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12:32 21.09.2021

Дело сотрудников департамента соцполитики КГГА пойдет в суд – прокуратура

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Дело сотрудников департамента соцполитики КГГА пойдет в суд – прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех действующих и четырех бывших должностных лиц департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) по факту присвоения 13,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку медизделий из местного бюджета, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в течение 2017-2019 гг. чиновники департамента соцполитики КГГА, вступив в сговор с должностными лицами ЧАО и действуя в составе организованной группы, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, за средства городского бюджета в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

При этом закупки медизделий состоялись по ценам, значительно превышающим закупочную стоимость с предельно допустимой торгово-сбытовой надбавкой, которая по отдельным товарам составила более 100%. В дальнейшем путем заключения договоров с обществом участники преступной группы присвоили средства городского бюджета на общую сумму около 13,6 млн грн

В рамках производства в мае текущего года правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц департамента КГГА, а именно заместителя директора, главного специалиста отдела, заведующего сектора, а также у бывшего начальника отдела указанного департамента, во время которых изъяли финансовые документы и другие доказательства противоправных действий.

По результатам проведенных следственных действий семи лицам, в том числе бывшему директору департамента, действующему заместителю директора и другим действующим и бывшим работникам структурных подразделений указанного департамента, сообщено о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением, совершенном в составе организованной группы в особо крупных размерах.

Теги: #киев #кгга #прокуратура
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