В Украине в ближайшие дни будет холодно

Холодный и влажный воздух, поступающий с северо-запада Европы, продолжит господствовать над территорией Украины в ближайшие двое суток, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 22 сентября, в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной и восточной части ночью 4-9°тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в среду местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 сентября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 29 градусов тепла в 2017 году, а самая низкая – на отметке 2 градуса мороза в 1881 году.

В четверг, 23 сентября, в Украине местами небольшой дождь, ветер северо-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей, кроме крайнего юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 5-10° тепла, на западе и юге страны до 14°.

В Карпатах - местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в четверг местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.

21 сентября на 8.00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 17-20°, в Днепре в пределах Киева 17°.