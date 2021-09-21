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09:38 21.09.2021

Двух экс-руководителей НИИ подозревают в растрате около 42 млн грн бюджетных средств

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Двух экс-руководителей НИИ подозревают в растрате около 42 млн грн бюджетных средств

В растрате около 42 млн грн подозревают бывшего и. о. директора государственного предприятия "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и бывшего генерального директора государственного учреждения "Институт охраны почв Украины", сообщает Офис генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и бывшему генеральному директору государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" по фактам служебного подлога и растраты бюджетных средств (ч . 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - отмечается в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

По данным следствия, государственные институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства, на эти цели из госбюджета было выделено 140 млн грн. Оценка состояла из нескольких этапов, один из которых - грунтовые обследования. С целью создания видимости деятельности по оценке земель в официальные документы были внесены недостоверные данные о количестве отобранных образцов почвы и стоимости этих работ.

"На самом деле работы выполнялись частично или вообще не проводились. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн", - говорится в сообщении.

Документирование и разоблачения проводили прокуроры совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении департамента стратегических расследований Нацполиции.

Теги: #нии #прокуратура #растрата
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