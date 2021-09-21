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09:10 21.09.2021

Турция заявляет о непризнании выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму

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Турция заявляет о непризнании выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму

Турция не признает результаты российских парламентских выборов, которые состоялись 17-19 сентября в оккупированном Крыму, сообщает сайт турецкого Министерства иностранных дел.

"Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года также в Крыму, применительно к Крыму, не имеют юридической силы для Турции", - заявил пресс-секретарь МИД Турции, посол Танжу Билгич.

Ранее в Государственном департаменте США заявили о непризнании проведения российских парламентских выборов 17-19 сентября на оккупированных РФ территориях Украины.

Теги: #рф #турция #выборы #мид
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