В Украине за сутки зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 2 156 человек, 137 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 156 человек, 137 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 20 сентября 2021 в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 086 человек; летальных случаев - 137; выздоровели - 2 156 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 355 805 человек, выздоровело 2 233 573 человек, летальных случаев - 55 056.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486).