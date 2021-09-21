С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба ООС в четверг утром.

"В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Потерь среди украинских защитников нет", - указано в сводке.

В частности, в районе Каменки противник применил запрещенные минскими соглашениями минометы 120 калибра.

За прошедшие сутки, 20 сентября, ситуация в районе проведения операции ОС была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

"Вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - сказано в сообщении.

Ему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в военный госпиталь в удовлетворительном состояние здоровья.

Отмечается, что наемники вели беспокоя огонь из гранатометов различных систем в направлении Новомихайловки и Новозвановки.

Вблизи Катериновки враг применял минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.

У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.