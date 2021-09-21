Зеленский почтил память погибших у мемориала 11 сентября в Нью-Йорке - телеканал

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших у мемориала 11 сентября в Нью-Йорке, передает телеканал "Дом".

"Мы все видим украинские имена здесь, флаги. Это могут увидеть все, посетившие Мемориал", - сказал Зеленский, возложив цветы у мемориала.

Сообщается, что одним из многих героев-спасателей во время атаки на башни WTC был украинец Иван Скала, который служил полицейским в департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, а 11 сентября 2001 года добровольно вызвался оказать помощь пострадавшим от теракта.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.