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06:43 21.09.2021

Франция надеется возобновить переговоры по СВПД, заседание комиссии запланировано на текущую неделю

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Франция надеется возобновить переговоры по СВПД, заседание комиссии запланировано на текущую неделю

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что встреча министров иностранных дел заинтересованных стран в Нью-Йорке на этой неделе придаст новый импульс переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.

"Мы, без сомнения, проведем заседание совместной комиссии СВПД, по всей вероятности, на этой неделе", - сказал он журналистам.

Он добавил: "Важно обеспечить, чтобы в течение этой недели мы попытались добиться позитивной динамики для возобновления венских дискуссий о возвращении Ирана и Соединенных Штатов в СВПД", - добавил он.

Соединенные Штаты вышли из СВПД в 2018 году по настоянию президента США Дональда Трампа, который также возобновил санкционный режим против Тегерана. Иран со своей стороны в этих условиях отказался от выполнения некоторых обязательств, предусмотренных сделкой.

Венские переговоры были приостановлены из-за выборов в Иране нового президента страны.

Министры находятся в Нью-Йорке для участия в работе сессии Генассамблеи ООН. В Нью-Йорк прибыл также министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян, который должен провести двусторонние переговоры со своими немецкими, китайскими, французскими, британскими и российскими коллегами, сообщают СМИ.

Встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном не планируется.

Теги: #франция #атом #иран #мид
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