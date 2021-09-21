Байден и Гутерриш отметили важность совместной работы для борьбы с COVID-19 и предотвращения конфликтов

Президент США Джо Байден на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН провел встречу с генсеком организации Антониу Гутерришем, сообщает Белый дом.

"Они (Байден и Гутерриш - ИФ) подтвердили прочное партнерство между Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций, которое, в частности, основано на общих ценностях, включая уважение всеобщих прав человека, основных свобод и международного права", - говорится в сообщении.

В администрации США уточнили, что в ходе встречи речь шла о "необходимости совместной работы с привлечением других государств-членов ООН с целью положить конец пандемии COVID-19, подготовиться к будущим угрозам в сфере здравоохранения".

Кроме того, Байден и Гутерриш подчеркнули необходимость совместной работы для борьбы с изменениями климата, укрепления продовольственной безопасности, а также предотвращения и смягчения конфликтов.

Отмечается, что президент США заявил, что "сложные глобальные проблемы могут быть решены только с помощью подлинно глобальных решений".

"Он подчеркнул уникальную роль ООН в обеспечении процветания, мира и безопасности для всех", - добавили в Белом доме.