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03:44 21.09.2021

Дело о суррогатном материнстве по поддельным документам направлено в суд - прокуратура

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Дело о суррогатном материнстве по поддельным документам направлено в суд - прокуратура

Харьковская облпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора киевского центра репродуктивной медицины, подозреваемого в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным досудебного следствия, в 2018 году столичный центр репродуктивной медицины выдал гражданке Украины поддельные документы о том, что у нее диагностировано бесплодие. На самом деле на тот момент женщина была беременна, а в январе 2019 года родила уже третьего ребенка.

На основании поддельных документов эта женщина, находясь в браке с иностранцем, приняла участие в программе суррогатного материнства. Услуги по искусственному оплодотворению предоставлялись тем же медицинским учреждением, которое выдало поддельные документы о ее бесплодии. После рождения и регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, иностранец получил таким образом право вывезти новорожденного за границу.

Досудебное расследование уголовного производства проводили следователи Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УСБУ в области.

Теги: #прокуратура #суррогат #украина #харьков
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